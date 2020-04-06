İZMİR 95 yaşındaki İsmail amca koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

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İZMİR 95 yaşındaki İsmail amca koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
6 saat önce
İZMİR 95 yaşındaki İsmail amca koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu.
İZMİR 95 yaşındaki İsmail amca koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a hakaret etti CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada