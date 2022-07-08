İzmir açıklarında geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.07.2022 13:55
İzmir açıklarında geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve 3 can salındaki 104 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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