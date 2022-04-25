İzmir açıklarında 108 göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme, Menderes ve Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 108 göçmen kurtarılırken, 31 göçmen de yakalandı. Toplam 139 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Nisan'da Çeşme, Foça ve Menderes ilçesi açıklarında farklı saatlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 76 göçmen, 24 Nisan tarihinde ise Foça açıklarında 32 düzensiz göçmeni kurtardı.25 Nisan tarihinde ise Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 göçmeni yakaladı. Toplam 139 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.