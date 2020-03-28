İzmir açıklarında 12'si çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik botta bulunan 12'si çocuk 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 26 Mart akşamı saat 22.10 sıralarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Bot içerisindeki Suriye uyruklu 12'si çocuk 21 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)