İzmir açıklarında 137 kaçak göçmenden 69'u kurtarıldı, 68'i yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 137 kaçak göçmenden 69'u kurtarıldı, 68'i yakalandı. Yunanistan unsurlarınca denize atılan 5 kaçak göçmenin kendi çabalarıyla bir adaya sığındıkları öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Aralık'ta Çeşme ilçesi Karaada kuzeyinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, bir adaya sığınan 5 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenlerin, Yunan unsurlarınca denize atıldığı ve kendi imkanları ile adaya sığındıkları öğrenildi. Bölgede devriyeyi sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında 2 lastik bot olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında, Türk kara sularına itilen 67 kaçak göçmenden 38'i kurtarıldı, 29'u ise yakalandı.

MOBİL RADAR TESPİT ETTİÖte yandan, Sahil Güvenlik mobil radarı Dikili ilçesi açıklarında göçmenler olduğunu belirledi. Ekipler, lastik bot içerisindeki 30, yine Dikili açıklarında hareketli fiber teknedeki 9 kaçak göçmeni yakaladı. Dikili açıklarında denizde mahsur kalan lastik bottaki 26 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Toplamda kıyıya çıkartılan 137 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.