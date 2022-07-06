İzmir açıklarında 138 göçmen kurtarılırken, 90 göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 138 göçmen kurtarılırken, 90 göçmen yakalandı

06.07.2022 20:37
İzmir açıklarında 138 göçmen kurtarılırken, 90 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 138 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 90 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 138 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 90 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme ilçesi açıklarında ise özel teknede rahatsızlanan vatandaşın imdadına yine Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik ekipleri, 4 Temmuz saat 03.05 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu (Morod-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, 4 Temmuz saat 12.20 sıralarında Foça ilçesi açıklarında, 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 23.45 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalanırken, saat 02.45 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 6 Temmuz saat 01.10 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 00.20 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 45 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

4 Temmuz saat 14.25 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında bulunan özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler teknede bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaparak, tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 138 göçmen kurtarılırken, 90 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 138 göçmen kurtarılırken, 90 göçmen yakalandı - Son Dakika
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