İzmir açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı, 92 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı, 92 göçmen yakalandı

18.07.2022 20:52
İzmir açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı, 92 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 163 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 163 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında 11 Temmuz'da can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aynı gün Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

15 Temmuz'da Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 57 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12-14 Temmuz arasında Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 92 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 255 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

YORUMLAR
500
Çeşme'de bayram yoğun geçti Çeşme'de bayram yoğun geçti Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi? Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı, 92 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
20:19 Filenin Sultanları yenildi ama sosyal medyada gündem Zehra Güneş oldu! Mücadelesi takdir topladı
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 21:09:54. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı, 92 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement