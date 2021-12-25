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İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı

25.12.2021 05:18
İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ve Dikili ilçeleri açıklarından yurt dışına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 164 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Urla ve Dikili ilçeleri açıklarından yurt dışına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 164 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan Çeşme, Urla ve Dikili ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 78 düzensiz göçmen ise yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Aralık saat 23.50 sıralarında, Urla ilçesi Demircili Koyu'nda kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu personeli tarafından tespit edilen 99 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler aynı gün saat 08.15 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı. Yine Dikili ilçesinde 24 Aralık saat 00.45 sıralarında, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

YUNANİSTAN ÖLÜME İTTİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenleri kurtarmayı sürdürdü. Ekipler, 23 Aralık saat 06.35 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler, 24 Aralık 00.45 sıralarında yine Çeşme ilçesinde can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 19 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı. Aynı gün saat 03.00 sıralarında Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yeniden alarma geçti. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı. Saat 05.05 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarından Yunanistan'a geçmek isteyen ve içerisinde 13 düzensiz göçmenin bulunduğu can salının, Yunan unsurları tarafından geri itildiğinin tespiti üzerine ekipler harekete geçti. Can salı içerisindeki göçmenler yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Dikili, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 164 göçmen yakalandı geri itilen 78 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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