İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı
17.12.2020 18:59
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 175 sığınmacı ve yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 1 kişi yakalandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 175 sığınmacı ve yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 1 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık açıklarında özel bir tekne içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tekne durdurularak içerisindeki 175 sığınmacı yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla teknedeki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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