İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı, 85 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı, 85 kaçak göçmen yakalandı

25.05.2022 19:51
İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı, 85 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'de, Yunan unsurlarınca geri itilen toplam 212 kaçak göçmen kurtarıldı.

İZMİR'de, Yunan unsurlarınca geri itilen toplam 212 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 85 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Çeşme açıklarında bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı. Urla ilçesi açıklarında da yine Yunan unsurlarınca geri itilen 2 lastik bottaki 83, yelkenli teknede ise 100 kaçak göçmen kurtarıldı, organizatör olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar açıklarında da Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik bottaki 55 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı, 85 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı, 85 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı, 85 kaçak göçmen yakalandı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı, 85 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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