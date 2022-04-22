İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.04.2022 18:53
İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan saat 11.45 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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