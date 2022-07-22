İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı

22.07.2022 21:35
İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Temmuz günü saat 04.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-907 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, 22 Temmuz günü saat 03.55 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bottaki 67 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-81 tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir açıklarında geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Karaburun, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:42 İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 21:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement