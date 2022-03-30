İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

30.03.2022 02:36
İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 29 Mart saat 02.00 sıralarında, Sahil Güvenlik botu tarafından Dikili ilçesi açıklarında hareket halinde olan bir lastik bot tespit edildi. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Sahil Güvenlik, Dikili, İzmir, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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