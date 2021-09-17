İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 14.00 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
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