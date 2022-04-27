İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

27.04.2022 18:07
İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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