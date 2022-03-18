32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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32 düzensiz göçmen yakalandı

18.03.2022 19:25
32 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Mart saat 04.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından mobil radarla tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

32 düzensiz göçmen yakalandı

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Kaynak: İHA

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