İzmir açıklarında geri itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.06.2022 21:42
İzmir açıklarında geri itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 43 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında geri itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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