İzmir açıklarında 330 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 330 düzensiz göçmen yakalandı

28.03.2022 16:33
İzmir açıklarında 330 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 330 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 330 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler tarafından bugün yakalanan düzensiz göçmen sayısı 666'ya yükseldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, içerisinde 330 düzensiz göçmen olan tekneyi durdurdu. Tekne içerisindeki göçmenler karaya çıkartılırken, olayla ilgili organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenilirken, organizatör şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Seferihisar ilçesi açıklarında yakalanan 336 düzensiz göçmenle birlikte toplam yakalanan düzensiz göçmen sayısı 666'ya yükseldi. - İZMİR

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 330 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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