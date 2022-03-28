İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında

28.03.2022 13:43

İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltındaİZMİR İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 336 düzensiz göçmen ve olayla ilgili 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında

İZMİR İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 336 düzensiz göçmen ve olayla ilgili 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Seferihisar Sığacık açıklarında, 2 ayrı tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, seyir halindeki tekneleri durdurarak, Afganistan, Bangladeş, Somali ve Suriye uyruklu toplam 336 düzensiz göçmen ile geçiş organizesini sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında hamile ve çocuklar da var

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılan göçmenler ve organizatör şüphelileri, jandarma ekiplerine teslim edildi. Aralarında çok sayıda hamile ve çocuk da bulunan göçmenlere, jandarma tarafından yiyecek ve kıyafet desteğinde bulunuldu. İlçede bulunan spor salonunda eksikleri giderilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. 6 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında
İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında
İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında
İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında
İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında - Son Dakika


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