İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botların içerisindeki 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün farklı saat aralıklarında Çeşme ve Dikili açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, bahse konu lastik botlar içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR