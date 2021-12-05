İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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