İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Dikili ilçesi Bademli açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen ekipler tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durdurularak içerisindeki 23 Kongo, 6 Mali, 4 Afganistan ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen (15 erkek, 9 kadın, 11 çocuk) yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. - İZMİR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bademli, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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