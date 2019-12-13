İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi Bademli açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen ekipler tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durdurularak içerisindeki 23 Kongo, 6 Mali, 4 Afganistan ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen (15 erkek, 9 kadın, 11 çocuk) yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. (Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Annesi, babası tarafından öldüren genç kız: Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?

Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında

Uzun zamandır görüntülenemiyorlardı! Duygu'nun memleketinde oraya çıktılar

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü