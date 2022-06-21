İzmir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı, 32 göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı, 32 göçmen yakalandı

21.06.2022 00:22
İzmir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı, 32 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen ise yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Haziran saat 01.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 18 Haziran saat 04.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Seferihisar, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı, 32 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı, 32 göçmen yakalandı - Son Dakika
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