İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ağustos tarihi saat 11.25 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakıldığı belirlenen can salları içerisindeki toplam 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

İzmir 'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 00:56

Kaynak: İHA

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