İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.07.2022 22:03
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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