İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

20.07.2022 20:30
İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 67 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 67 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 19 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 20 Temmuz günü saat 00.35 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında ise tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 67 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

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Kaynak: İHA

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