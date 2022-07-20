Sahil Güvenlik ekipleri, 19 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı - Son Dakika

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