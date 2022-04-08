İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.04.2022 19:25
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında, yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında, yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.50 sıralarında, Menderes ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün, saat 22.50 sıralarında da, Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Ada üzerinde tespit edilen 20 düzensiz göçmen, görevlendirilen iki Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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