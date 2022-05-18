İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.05.2022 18:48
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisinde, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisinde, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Mayıs saat 04.00 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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