İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı

27.04.2022 00:58
İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Nisan saat 05.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-311) tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 06.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-311) tarafından lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı Tire'de çocuk belediyesi binası açıldı Tire'de çocuk belediyesi binası açıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 02:04:22. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement