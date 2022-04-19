İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.04.2022 17:20
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 19 göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında da aynı unsurlarca geri itilen can salındaki 3 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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