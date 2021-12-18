Üye Girişi
İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

18.12.2021 08:34
İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında mobil radar ile yapılan kontrollerde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Ekipler, 31 göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı. Yapılan çalışmayla aynı bölgede 19 kaçak göçmen daha yakalandı.Toplam 50 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
01:07 Kılıçdaroğlu'nun "Herkes konuşmalı" çağrısına TÜSİAD'dan cevap
00:49 Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Vergi müjdesinde değişimler olacak
00:18 Milli futbolcumuz sezonun, Inter ise tarihinin ilkini yaşadı
00:06 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL iddiasına cevap verdi: Gündemimizde olması mümkün değil
23:44 Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdıran adam, aynı silahla intihar etti
23:36 Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi
23:17 Ali Babacan'dan gündem olacak açıklamalar: Keşke konuşsaydım, Türkiye'nin felakete gideceğini görüyordum
23:16 Son Dakika! 2022 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
22:43 Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti
22:20 Son Dakika! Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Yanlış yere yuva yapan güvercinin korkunç sonu Yanlış yere yuva yapan güvercinin korkunç sonu         
08:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
07:50
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında partililerinden doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında partililerinden doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
00:06
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 08:40:17. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement