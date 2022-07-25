Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Karaburun, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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