İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.07.2022 20:38
İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Karaburun açıklarında 46, Dikili açıklarında ise 10 düzensiz göçmeni kurtardı

Can salı içerisinde bulunan toplam 56 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Karaburun, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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