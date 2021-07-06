Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 03.00 ve 06.10 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenlerle ilgili düzenlenen iki ayrı operasyonda 70 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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