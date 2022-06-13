Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Haziran saat 15.55 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (KB-4319) tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir açıklarında 6 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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