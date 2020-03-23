İzmir açıklarında 6'sı çocuk 30 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 6'sı çocuk 30 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında 6'sı çocuk 30 göçmen kurtarıldı

7 saat önce

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesi ile Ege Denizi üzerinden Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir açıklarında 6'sı çocuk 30 göçmen kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesi ile Ege Denizi üzerinden Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sığınmacılar işlemleri için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Sahil Güvenlik ekipleri, dün Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıları taşıyan lastik botu tespit etti. Bot içerisindeki 9 Kongo, 4 Togo, 3 Orta Afrika, 2 Angola, 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 5'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı.


Ekipler Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da sürat teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu sürat teknesi tespit edilerek içerisindeki Suriye uyruklu 1'i çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:53 Kaynak: İHA

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