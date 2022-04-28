İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

28.04.2022 18:20
İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında farklı saatlerde lastik bot ve can salındaki bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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