İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı

10.05.2022 22:05

İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandıİZMİR İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 Mayıs saat 11.00 sıralarında, Şehit Mehmet Mahallesi eski Alman tatil köyü yakınındaki ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda, çalılıklar arasında gizlenmiş 20'si Yemen, 7'si Ertire, 8'inin de Togo uyruklu olduğu belirlenen toplam 35 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 9 Mayıs'ta Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin olduğunun belirlemesi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, 10'u Filistin, 13'ü Kongo, 2'si Kamerun, 2'si Liberya ve 1'i Eritre uyruklu 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik, Göçmen, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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