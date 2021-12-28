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İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.12.2021 00:22
İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 66 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 66 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Yunanistan, Çeşme, İzmir, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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