Üye Girişi
İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.02.2022 08:03
İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 66 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 66 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 28 Ocak'ta saat 08.15'te Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edinilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen toplamda 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 66 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:01 İstanbullular dikkat! Şemsiyenizi almadan çıkmayın! 47 şehir için sarı ve turuncu alarm
07:47 Güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:42 Son Dakika: TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi
00:54 Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi
00:46 Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti
00:40 Beyaz Saray sözcüsü açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir
00:12 Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı
00:08 Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı!
23:49 Mansur Yavaş gençlerle buluştu! "Çıkar telefonunu" sözlerine tepki gösterip, kendi çocuklarından örnek verdi
23:47 Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 08:09:17. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement