Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup yabancının olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: AA

Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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