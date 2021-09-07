İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki 74 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
-İHA-
Kaynak: İHA
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