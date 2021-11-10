İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar, Foça ve Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen toplam 75 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Kasım saat 08.30 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

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Ekipler, 9 Kasım saat 09.50 sıralarında ise Foça ilçesi açıklarında, 9 Kasım saat 10.30 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Foça ilçesindeki lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Dikili ilçesi açıklarında da 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)