İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 80 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada kuzeyinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 1 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ayrıca Sahil Güvenlik ekiplerince 5 Aralık'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Çeşme açıklarında 55, Seferihisar açıklarında 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Kurtarılan 80 düzensiz göçmenin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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