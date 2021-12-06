İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Ayrıca Sahil Güvenlik ekiplerince 5 Aralık 'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Çeşme açıklarında 55, Seferihisar açıklarında 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 1 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada kuzeyinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

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