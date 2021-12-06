İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 80 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Tük kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile Karaada kuzeyinde Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanları ile karaya çıkan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ayrıca Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Mustafa İç/İHA)