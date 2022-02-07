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İzmir açıklarında 80 göçmen yakalandı, 45 göçmen de kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında 80 göçmen yakalandı, 45 göçmen de kurtarıldı

07.02.2022 21:25
İzmir açıklarında 80 göçmen yakalandı, 45 göçmen de kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Foça, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisindeki toplam 80 göçmen ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bir kişi yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme, Foça, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisindeki toplam 80 göçmen ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bir kişi yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından 50 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanları ile Çeşme ilçesi Boğaz Adası'na çıkan 7 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Foça ve Karaburun açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 38 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı. Karaburun açıklarında ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 şahıs ise yakalandı.

Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışırken yakalanan şahıs hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

İzmir açıklarında 80 göçmen yakalandı, 45 göçmen de kurtarıldı
İzmir açıklarında 80 göçmen yakalandı, 45 göçmen de kurtarıldı
İzmir açıklarında 80 göçmen yakalandı, 45 göçmen de kurtarıldı
İzmir açıklarında 80 göçmen yakalandı, 45 göçmen de kurtarıldı
İzmir açıklarında 80 göçmen yakalandı, 45 göçmen de kurtarıldı

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Yunanistan, Karaburun, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 80 göçmen yakalandı, 45 göçmen de kurtarıldı - Son Dakika


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