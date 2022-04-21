İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.04.2022 18:17
İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 81 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 81 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Nisan saat 06.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün saat 16.40 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan saat 01.00 sıralarında Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan toplam 81 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Akın Küçükkurt - İHA)

İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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