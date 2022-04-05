İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

05.04.2022 18:49
İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik mobil radarı, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen fark etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında 1 saat sonra yine lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurularak 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

YORUMLAR
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168 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı 168 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika
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