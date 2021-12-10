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İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı

10.12.2021 08:30
İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarından, mahsur kalan 92 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarından, mahsur kalan 92 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları sırada, bu ülke unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.

Çeşme ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik mobil radarı, 2 farklı noktada lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğunu tespit belirledi. Harekete geçen sahil güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bottaki toplam 82 göçmeni kurtararak kıyıya çıkarttı. Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında da geri itilen fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan toplam da 92 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğü'ne gönderildi.


İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Göçmen, Dikili, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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