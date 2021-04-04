İzmir açıklarında teknede 109 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 109 kaçak göçmen ile organizatör oldukları belirtilen 4 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ile başta FETÖ terör örgütü olmak üzere diğer terör örgütleri ile düzensiz göçmenlerin deniz yolu ile İtalya'ya gidişlerini organize edenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Urla açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir teknenin olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince, geçen 2 Nisan'da saat 00.30'da tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan ve İran uyruklu 109 kaçak göçmen ile organizatör oldukları ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.